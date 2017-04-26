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  3. 26 Nisan 2017 17:20

Karaciğer naklinde dünya çapında başarı

Özel sağlık sektöründe ilk organ nakli ruhsatını alan hastanelerden olan Memorial Şişli Hastanesi Organ Nakli Merkezi, bu yıl Nisan ayında 1000'inci hastasının karaciğer naklini gerçekleştirerek dünya çapında bir başarıya imza attı.

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