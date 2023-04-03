Anasayfa Video Galeriler Gündem Karadağ’da cumhurbaşkanlığı seçiminde 2 turunu muhalefet kazandı Karadağ’da cumhurbaşkanlığı seçiminde 2 turunu muhalefet kazandı 03 Nisan 2023 Pazartesi Saat: 07:55 Güncelleme: 03 Nisan 2023 Pazartesi 07:55 Karadağ’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu muhalefetin adayı kazandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/642a5c38c977a0393b0473d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da Kadıköy vapurunda facidan dönüldü Yolda buldukları ayı yavrusunu eve götürdüler Yelken yarışında korkunç kaza, 1 tekne battı, 7 tekne hasar aldı Erdoğan'dan atama isteyen öğretmene ''öyle olmaz'' yanıtı Otobüste korku dolu anlar; şoförü rehin alıp aracı kaçırdıOtobüste korku dolu anlar; şoförü rehin alıp aracı kaçırdı İmamoğlu'ndan AK Partili Başkan'a teşekkür İYİ Parti'de kavga! Ortalık birbirine girdi Akşener ile İmamoğlu arasında ilginç diyalog TRT canlı yayınında ilginç anlar