Anasayfa Video Galeriler Gündem Karadeniz Gazı için geri sayım başladı... Karadeniz Gazı için geri sayım başladı... 30 Mart 2023 Perşembe Saat: 14:35 Güncelleme: 30 Mart 2023 Perşembe 14:35 Zonguldak açıklarında keşfedilen Karadeniz Gazı'nın ulusal ağa bağlanmasına sayılı günler kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/642573ff25f50d4257273d63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Üçlü ilişki'' dehşetinde istenen cezalar belli oldu Son yağışlar da yetmedi! İstanbul'un barajlarında son durum Gümüşhane'de yamaçtan kopan kayalar yolu kapattı Otobüsün çaptığı engelli adam öldü! Feci kaza kamerada ABD'den getirilen 12 tarihi eser burada sergilenecek Fotoğraflar Türkiye'den! Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı Ankara'da DEAŞ operasyonu: Yabancı uyruklu 19 kişi yakalandı İstanbul için yeni tsunami senaryosu: ''3 metre çökme olacak'' İstanbul'un burnunun dibi karlar altında... Kartpostallık manzara drone ile görüntülendi