Anasayfa Video Galeriler Gündem Karadeniz gazını taşıyacak borular Filyos'ta Karadeniz gazını taşıyacak borular Filyos'ta 17 Ocak 2022 Pazartesi Saat: 07:45 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de çıkartılacak doğalgazı karaya taşıyacak olan boruların Filyos Doğalgaz İşleme Tesisleri'ne geldiğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61e4f46d805d3e27490b1043" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hortum kabusu kamerada İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Gemi trafiği durduruldu Bursa'da kimya fabrikasında yangın Yargı dizisine damgasını vuran ''KPSS'' sahnesi Skandal! Ünlü şarkıcı ''hava soğuk'' deyip konsere çıkmadı Melih Gökçek: ''Darbeyi ben önledim'' İstanbul'da 4 aylık hamile ve bebekli kadına kabusu yaşattılar Sokak köpekleri yaşlı kadını hastanelik etti Metroda dehşet! Kadını raylara itti!