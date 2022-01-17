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Karadeniz gazını taşıyacak borular Filyos'ta

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de çıkartılacak doğalgazı karaya taşıyacak olan boruların Filyos Doğalgaz İşleme Tesisleri'ne geldiğini açıkladı.

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