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  4. Karadeniz ölüme sürükleniyor: ''Şu anda uykuda, yukarıya çıkarsa felaket olabilir''

Karadeniz ölüme sürükleniyor: ''Şu anda uykuda, yukarıya çıkarsa felaket olabilir''

Karadeniz'in sürekli ısınmaya devam ettiğini belirten Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, ''Sıcak olması, Karadeniz için ölüme doğru gidişatı gösteriyor'' dedi. Karadeniz'in üç katmandan oluştuğunu anlatan Bektaş, en derindeki katmanın hidrojen sülfürlü zehirli bir gazla dolduğunu söyledi. Bektaş, ''Uykuda olan derin hidrojen sülfürlü suyun yukarıya doğru çıkması, yüzeyde yaşayan canlılar...

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