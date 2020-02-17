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  3. 17 Şubat 2020 17:55

Karadeniz Sahil Yolu'nda TIR kuyruğu oluştu

Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin Sarp Sınır Kapısı'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle kilometrelerce TIR kuyruğu oluştu.

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Müge Anlı'da Barış Manço ile ilgili anıya tepki !
Müge Anlı'da Barış Manço ile ilgili anıya tepki !
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Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem! 6 katlı bina böyle çöktü
Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem! 6 katlı bina böyle çöktü
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Ailesiyle tartışan genç kız sırra kadem kadem bastı
Ailesiyle tartışan genç kız sırra kadem kadem bastı
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Tipini beğenmediği palyaçoyu tekme tokat dövdü
Tipini beğenmediği palyaçoyu tekme tokat dövdü
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Cizre’de bir kişi kaymakamlık binasının 5. katından aşağı atladı
Cizre’de bir kişi kaymakamlık binasının 5. katından aşağı atladı
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Köpeği otomobilinin arkasına bağlayıp yerde sürükledi
Köpeği otomobilinin arkasına bağlayıp yerde sürükledi
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