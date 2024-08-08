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  4. Karadeniz sahilinde hortum kabusu: Tatilciler dev hortumu böyle izledi

Karadeniz sahilinde hortum kabusu: Tatilciler dev hortumu böyle izledi

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Sinop sahillerinde oluşan dev hortum korku dolu anlara yol açtı. Hortum sırasında plajda deniz keyfi yapan tatilciler ne yapacaklarını şaşırdı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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