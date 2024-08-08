Anasayfa Video Galeriler Gündem Karadeniz sahilinde hortum kabusu: Tatilciler dev hortumu böyle izledi Karadeniz sahilinde hortum kabusu: Tatilciler dev hortumu böyle izledi 08 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 08:01 Güncelleme: 08 Ağustos 2024 Perşembe 08:01 Sinop sahillerinde oluşan dev hortum korku dolu anlara yol açtı. Hortum sırasında plajda deniz keyfi yapan tatilciler ne yapacaklarını şaşırdı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b4513f351024689101b3f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 78 ilde dev operasyon: Hepsi ''Mercek''e takıldı, 2 bine yakın gözaltı var Muğla'da orman yangını, alevler yerleşim yerlerine ulaşmıştı; güzel haber geldi Kardeşinin katil olmasını engellerken, ölümüne yol açtı Adana'da göle düşen Rus helikopteri böyle çıkarıldı Rus satranççı rakibini cıva ile zehirlemeye kalkıştı Yolcu taşkınlık yapınca pilot polis talep etti Hastane güvenliğinden gaziye yaka paça müdahale Azez'de kanlı saldırı: 9 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı Türkiye'nin unutulmaya yüz tutmuş el emeği göz nurları Dubai, Katar ve Tayland'a satılıyor