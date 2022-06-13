Karadeniz sahilinde tepki çeken görüntü: 300 metrede 80 kilo çöp çıktı

Karadeniz'de yayla, vadi, dere ve yol kenarlarına vahşi depolama yöntemleri ile biriktirilen çöpler, taşkınlarla sürüklendiği deniz ve kıyılarda kirliliğe neden oluyor.

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