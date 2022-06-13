Anasayfa Video Galeriler Gündem Karadeniz sahilinde tepki çeken görüntü: 300 metrede 80 kilo çöp çıktı Karadeniz sahilinde tepki çeken görüntü: 300 metrede 80 kilo çöp çıktı 13 Haziran 2022 Pazartesi Saat: 17:31 Karadeniz'de yayla, vadi, dere ve yol kenarlarına vahşi depolama yöntemleri ile biriktirilen çöpler, taşkınlarla sürüklendiği deniz ve kıyılarda kirliliğe neden oluyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a74a2507243528d66dbdf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Minibüste iğrenç olay: Genç kız fiziksel tacize uğradı Çavuşoğlu'ndan ''Köprüleri vururuz'' diyen küstah amirale yanıt CHP'li Yıldırım Kaya Kars Cilavuz Köy Enstitüsü'nü ziyaret etti Boğa güreşinde korku dolu anlar! Seyircilerin arasına daldı Putin hakkında ilginç iddia: Dışkısını korumalarına toplatıyor Bu ilginç görüntüler Türkiye'de çekildi! Doğanın boksörleri fotokapana yakalandı Havalimanı servis aracındaki hırsızlık anı kamerada İzmit Körfezi siyaha büründü Kavga ettiği kişiyi kurşun yağmuruna tuttu