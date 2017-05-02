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  3. 02 Mayıs 2017 23:15

Karadenizde 3 ölü yunus bulundu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında 2 yunus ölüsü bulunurken, bir yavru yunus da kıyıya vurdu.

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Hatalı dönüş kaza yaptırdı
Hatalı dönüş kaza yaptırdı
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HSK üyeliği için 83 başvuru yapıldı
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Beykoz açıklarında bir geminin çektiği barç battı
Beykoz açıklarında bir geminin çektiği barç battı
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Jandarma’dan ‘RAP’ klip
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Arkadaşlarını barıştırmak istedi, öldürüldü
Arkadaşlarını barıştırmak istedi, öldürüldü
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Beyoğluda yaşanan silahlı kavga kamerada
Beyoğluda yaşanan silahlı kavga kamerada