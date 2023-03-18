Anasayfa Video Galeriler Gündem Karadeniz'de avlanan dev balık, balıkçıların yüzünü güldürdü Karadeniz'de avlanan dev balık, balıkçıların yüzünü güldürdü 18 Mart 2023 Cumartesi Saat: 14:00 Sinop'ta balıkçıların ağına takılan iki kalkan balığı takıldı. Yaklaşık 9 kilogram gelen balıklardan biri 5 bin TL'ye satıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/641599c9406fed76475bb163" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'dan Bakan Muş'a ''imza'' fırçası MSB'den 18 Mart paylaşımı Sel sularının yuttuğu otoparktan 170 araç çıkarıldı! 2500 yıllık mühürlü tabut kameraların önünde açıldı Fahiş zamma gözaltı! Kirasını 6 kat zam yapan ev sahibi gözaltında Kılıçdaroğlu'ndan 18 Mart mesajı Uykusunda deprem oluyor sanıp kendini balkondan attı AK Partili Zengin'den partisine '6284' sitemi İstanbul'da kedi katliamı: Sokaktakiler öldü, evdekiler kayboldu