Karadeniz'de avlanan dev balık, balıkçıların yüzünü güldürdü

Sinop'ta balıkçıların ağına takılan iki kalkan balığı takıldı. Yaklaşık 9 kilogram gelen balıklardan biri 5 bin TL'ye satıldı.

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