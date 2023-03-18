  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Karadeniz'de avlanan dev balık, balıkçıların yüzünü güldürdü

Karadeniz'de avlanan dev balık, balıkçıların yüzünü güldürdü

Sinop'ta balıkçıların ağına takılan iki kalkan balığı takıldı. Yaklaşık 9 kilogram gelen balıklardan biri 5 bin TL'ye satıldı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Erdoğan'dan Bakan Muş'a ''imza'' fırçası
MSB'den 18 Mart paylaşımı
Sel sularının yuttuğu otoparktan 170 araç çıkarıldı!
2500 yıllık mühürlü tabut kameraların önünde açıldı
Fahiş zamma gözaltı! Kirasını 6 kat zam yapan ev sahibi gözaltında
Kılıçdaroğlu'ndan 18 Mart mesajı
Uykusunda deprem oluyor sanıp kendini balkondan attı
AK Partili Zengin'den partisine '6284' sitemi
İstanbul'da kedi katliamı: Sokaktakiler öldü, evdekiler kayboldu