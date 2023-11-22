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Karadeniz'de batan geminin yaşam odası bulundu

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Zonguldak'ın Ereğli açıklarında batan Türk gemisindeki 11 kayıp mürettebatı arama çalışmalarında dördüncü güne girildi. Gemideki yaşam odasının yerini tespit eden dalgıçlar, bu bölüme ulaşmaya çalışıyor.

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