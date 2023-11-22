Anasayfa Video Galeriler Gündem Karadeniz'de batan geminin yaşam odası bulundu Karadeniz'de batan geminin yaşam odası bulundu 22 Kasım 2023 Çarşamba Saat: 13:30 Güncelleme: 22 Kasım 2023 Çarşamba 13:30 Zonguldak'ın Ereğli açıklarında batan Türk gemisindeki 11 kayıp mürettebatı arama çalışmalarında dördüncü güne girildi. Gemideki yaşam odasının yerini tespit eden dalgıçlar, bu bölüme ulaşmaya çalışıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/655dd84a11c5c70afa04e2c7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tam 21 yıl sonra ikinci Dana Ferhat vakası Sınıfta akran şiddeti: Saçın çok güzelmiş deyip saldırdı! İBB’nin evlilik hazırlığındaki çiftlere evlilik desteği başvuruları başladı İstanbul'da vahşet! Anne ile kızını öldürüp intihar etti Kangal köpeğini tek hamlesiyle etkisiz hale getirdi! Şaşkına çeviren görüntü İstanbul'da yol çöktü İmamoğlu duyurdu: 12 metrobüs daha İstanbulluların hizmetine girdi CHP lideri Özgür Özel Adalet Nöbeti'nde ''direnin'' çağrısı İstanbul'da kar alarmı! Ekipler teyakkuza geçti