Anasayfa Video Galeriler Gündem Karadeniz’de dalgalar 183 metrelik gemiyi böyle salladı Karadeniz’de dalgalar 183 metrelik gemiyi böyle salladı 20 Kasım 2023 Pazartesi Saat: 17:50 Güncelleme: 20 Kasım 2023 Pazartesi 17:50 Karadeniz açıklarında meydana gelen fırtına denizcilere zor anlar yaşattı. Oluşan dev dalgalar 183 metrelik tanker gemisinin personeli tarafından görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/655b7227e5eff6c1730b8c93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İzmir'de İsrail eylemi: Başına silah dayadı! Hamas militanının İsrail tankına patlayıcı attığı anlar kamerada İstanbul'da fabrika yangını Şile’de kabus sular çekilince ortaya çıktı Domatesleri söküp dikti, kilosunu 150 TL'den satıyor! İstanbul'da ''Jammer''lı hırsızlık anı kamerada Datça'da denizin rengi değişti Fırtınada 2'ye bölünen gemiden yapılan yardım çağrısı kamerada Kar fena bastırdı; 17 kişi yaylada mahsur kaldı