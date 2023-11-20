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  4. Karadeniz’de dalgalar 183 metrelik gemiyi böyle salladı

Karadeniz’de dalgalar 183 metrelik gemiyi böyle salladı

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Karadeniz açıklarında meydana gelen fırtına denizcilere zor anlar yaşattı. Oluşan dev dalgalar 183 metrelik tanker gemisinin personeli tarafından görüntülendi.

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