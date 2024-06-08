Karadeniz'de göl manzaralı turizm tesisi inşaatı tepki çekti

Trabzon ile Giresun sınırında yer alan 2 bin 180 rakımlı Sisdağı Yaylası Sandık Gölü çevresinde inşası devam eden turizm tesisi, endemik bitki türlerine zarar verildiği gerekçesiyle tepki çekti. Projenin iptali için eylem yapan vatandaşlar, ''Uzungöl'ün içler acısı halini hepimiz görüyoruz. Bundan ders almalıyız. Başka yerleri de turizm adı altında çöplüğe çevirmemek gerekiyor''...

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