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  3. 27 Mayıs 2019 19:15

Karadeniz'de hiçbir şey imkansız değildir !

Artvin'in Hopa ilçesinde Kuledibi mahallesinin yol sorunu belediye tarafından yaptırılan 50 metrelik asansör ile çözüldü. Yapılan asansör vatandaşlara büyük kolaylık sağladı.

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