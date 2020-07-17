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  3. 17 Temmuz 2020 13:00

Karadeniz'de hortum anı kamerada

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sabah saatlerinde denizde oluşan hortum, Kocaali ilçesi sahilinde bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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