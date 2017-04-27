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  3. 27 Nisan 2017 16:20

Karadeniz'de Rus askeri gemisi ile kargo gemisi çarpıştı!

Kilyos'da Karadeniz açıklarında Rus askeri gemisi ile canlı hayvan yüklü kargo gemisinin çarpıştığı bildirilidi. Bölgede yoğun sis olduğu görülüyor.

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Ebru Gündeş ile Rıza Sarraf'a kötü haber
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Kasapoğlu'na büyük vefa
Kasapoğlu'na büyük vefa
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Rus savaş gemisinin kaza yaptığı bölge havadan görüntülendi
Rus savaş gemisinin kaza yaptığı bölge havadan görüntülendi
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden sis manzarası
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden sis manzarası
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İstanbul'daki gasp dehşetleri kamerada!
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Kadir Has Üniversitesi Kürek Takımı ödüle doymuyor