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Karadeniz’de tehlikeli temas

Rusya, Karadeniz’de hava sahasına yaklaşan İngiliz savaş uçaklarını engellediğini açıkladı.

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