Anasayfa Video Galeriler Gündem Karadeniz’de tehlikeli temas Karadeniz’de tehlikeli temas 27 Haziran 2023 Salı Saat: 14:05 Rusya, Karadeniz’de hava sahasına yaklaşan İngiliz savaş uçaklarını engellediğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/649ac27462eaa9793971d2a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da açılan sergiye protesto: LGBT, çıplaklık, polis düşmanlığı... Mevsimler şaştı! Kavurucu sıcaklar geç gelecek İstanbul'da bir grup polisle çatıştı! Turizmde çifte bayram: Doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı Ev sahibi-kiracı kavgası kanlı bitti Erdoğan'dan bayram mesajı: ''Seçimin kazananı tüm Türkiye'dir'' Bir ilimizde daha ormanlara giriş yasaklandı Yıkım kararı çıkmıştı ama... Çardak kente elektrik geldi! İstanbul'da 2 kadını kaçırmak isteyen yabancı uyruklular dehşet saçtı