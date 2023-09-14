Anasayfa Video Galeriler Gündem Karadeniz'deki incelemelerin sonuçları geldi; haberler kötü Karadeniz'deki incelemelerin sonuçları geldi; haberler kötü 14 Eylül 2023 Perşembe Saat: 13:10 Güncelleme: 14 Eylül 2023 Perşembe 13:10 Karadeniz'deki deniz suyu sıcaklıklarının son 50 yılın en yüksek değerlerine ulaştığı açıklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6502dc1511960b6c2a6d5ad3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dikkat! Bu kahrolası SMS'ler size de gelmiş olabilir! Ünlü modacının Türkiye'deki Barbie defilesi olay oldu Türkiye'nin cennetinde korkutan balık ölümleri Rüyasında gördüğü kabus uyanında gerçek oldu İstanbul'da 5 katlı binada yangın paniği 112 Acil Sağlık Ekibi'nden yaralı tavuğa müdahale Örümcek adam hırsız kamerada! Düz duvara böyle tırmandı Kadın motosiklet sürücüsünün çarpıp kaçan taksiciden intikamı bu oldu İnternetten cep telefonu sipariş etmişti, bakın ne geldi