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Karadeniz'den haberler kötü değil, çok kötü!

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1 Eylül itibariyle sona eren av yasağı sonrasında Karadeniz'e açılan balıkçılar elleri dolu dönse de yakalanan hamsilerin boyutları kötü haberi verdi.

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