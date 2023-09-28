Anasayfa Video Galeriler Gündem Karadeniz'den haberler kötü değil, çok kötü! Karadeniz'den haberler kötü değil, çok kötü! 28 Eylül 2023 Perşembe Saat: 10:46 Güncelleme: 28 Eylül 2023 Perşembe 10:46 1 Eylül itibariyle sona eren av yasağı sonrasında Karadeniz'e açılan balıkçılar elleri dolu dönse de yakalanan hamsilerin boyutları kötü haberi verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65152f47419c3112d52b6f83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR MALİ'den 40 yaş küçük sevgilisine olay evlilik teklifi Mehmet Ali Erbil'den 40 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi CNN Türk'ten İmamoğlu ve Yavaş için canlı yayında tepki çeken yayıncılık İstanbul'da korku dolu gece: Facianın eşiğinden dönüldü! Hastanede skandal! Bebek hırsızı kamerada Oyuncu Seda Fettahoğlu'nun cesedini bulan gencin ifadesi ortaya çıktı 5'inci kez Dünya Şampiyonu olup, Atatürk'lü zafer mesajıyla mest etti UEFA'dan Fenerbahçe mi, Galatasaray mı anketi Şimşeklerin dansı böyle görüntülendi! Gece, gündüze döndü