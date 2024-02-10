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  4. Karadeniz'den peş peşe patlama sesleri yükseldi

Karadeniz'den peş peşe patlama sesleri yükseldi

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Karadeniz sahilindeki şehirlerde akşam saatlerinde 4-5 kez duyulan patlama sesi, tedirginliğe yol açtı.

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