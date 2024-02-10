Anasayfa Video Galeriler Gündem Karadeniz'den peş peşe patlama sesleri yükseldi Karadeniz'den peş peşe patlama sesleri yükseldi 10 Şubat 2024 Cumartesi Saat: 09:30 Güncelleme: 10 Şubat 2024 Cumartesi 09:30 Karadeniz sahilindeki şehirlerde akşam saatlerinde 4-5 kez duyulan patlama sesi, tedirginliğe yol açtı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65c7180e6bf5e465b7049c83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sınıflarda uygulamalı şeytan taşlama dersi başladı 4 ilde şafak baskını: Çok sayıda gözaltı var Türünün tek örneği yerli SİHA TB3 bir testi daha geçti Avrupa'da çiftçi protestosu büyüyor! Sınırı kapattılar Beşiktaş'tan transferin son saatlerinde 2 bomba birden İstanbul'da tramvay yayaya çarptı! Kaza anı kamerada Erdoğan, AK Parti'nin Antalya adaylarını açıkladı İlk Türk astronot Dünya'ya iniş yaptı Heyelanlar, köyü parça parça yutuyor