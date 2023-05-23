Anasayfa Video Galeriler Gündem Karadeniz'e Rusya - Ukrayna savaşı incelemesi Karadeniz'e Rusya - Ukrayna savaşı incelemesi 23 Mayıs 2023 Salı Saat: 11:55 Karadeniz’de Rusya'nın 1,5 yıldan fazla süredir devam eden Ukrayna'yı işgal harekatının yol açtığı kirliliğin araştırılacağı, 5 ülkeden 7 partnerin yer aldığı proje, Avrupa Birliği tarafından kabul edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/646c7f8685629204d9037d93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Soylu'dan HÜDA Par yorumu: ''Faydasını 10 yıl sonra göreceksiniz'' Türkevi'ne saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı Erol Evgin'den 28 Mayıs çağrısı Kayınbiraderine kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada Pitbullu şehir eşkıyaları sopalarla iş yerine saldırdı Mauro Icardi, Simge Sağın'a ''kusura bakma'' diyerek yayınladı Bu dondurmanın porsiyonu 126 bin TL! 16 yaşındaki kız kavgayı izlerken canından oldu! Türkiye'nin yerli balistik füzesi Tayfun, 2'nci kez fırlatıldı