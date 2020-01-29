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  3. 29 Ocak 2020 12:50

Karadeniz'i istila ettiler ! 1 milyar dolar zarar var

Karadeniz Bölgesi’nde fındık başta olmak üzere 300’den fazla ürüne zarar veren ''kahverengi kokarca'' diye bilinen zararlı böcek hızla yayılmaya devam ediyor.

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