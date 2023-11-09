Anasayfa Video Galeriler Gündem Karadeniz'in cenneti Uzungöl'de endişelendiren görüntü Karadeniz'in cenneti Uzungöl'de endişelendiren görüntü 09 Kasım 2023 Perşembe Saat: 10:35 Güncelleme: 09 Kasım 2023 Perşembe 10:35 Karadeniz'in dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'ün derinliği 35 metreden 4 metreye kadar düşmesi endişe yarattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654c8bc02ef54438ab647903" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bunu da gördük: Bozuk para getirene ekmek bedava! FETÖ'nün 7 yıldır firari ''imamı'' yakalandı Bakan duyurdu! 32 ilde büyük operasyon: 210 gözaltı Bayraktar TB3 SİHA'dan bir testi daha geçti Hamas, İsrail tanklarını böyle vurdu Yolcu otobüsünde tekme tokat kavga kamerada Asrın felaketinin 275. gününde enkaz altından ceset çıktı İstanbul'da 3 katlı binanın terası çöktü Genç kızın ''kaçırılıp, tacize uğradım'' ihbarı ortalığı karıştırdı