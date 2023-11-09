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Karadeniz'in cenneti Uzungöl'de endişelendiren görüntü

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Karadeniz'in dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'ün derinliği 35 metreden 4 metreye kadar düşmesi endişe yarattı.

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