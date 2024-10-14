Karadeniz'in gizli hazinesi Kurul Kalesi'nden tarih fışkırıyor

Ordu'da, Doğu Karadeniz2in ilk bilimsel arkeolojik kazı alanı olan 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'nde, bugüne kadar çok sayıda tarihi eser gün yüzüne çıkarıldı.

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