Anasayfa Video Galeriler Gündem Karadeniz'in gizli hazinesi Kurul Kalesi'nden tarih fışkırıyor Karadeniz'in gizli hazinesi Kurul Kalesi'nden tarih fışkırıyor 14 Ekim 2024 Pazartesi Saat: 15:26 Güncelleme: 14 Ekim 2024 Pazartesi 15:26 Ordu'da, Doğu Karadeniz2in ilk bilimsel arkeolojik kazı alanı olan 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'nde, bugüne kadar çok sayıda tarihi eser gün yüzüne çıkarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/670d0de3d404ec7cba082003" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hastanede çocuğa istismar iddiasına linç girişimi: Yakalandı, serbest bırakıldı İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir: TFF'den açıklama geldi Sokak düğünü, meydan savaşına dönüştü Türkiye'nin en büyük krater gölüne sonbaharda turist akını Türkiye'nin 8 asırlık şahesierindeki gizemli ses tekrar duyuldu Suç makinesi kapkaççı yakalandı: 2 cinayetten araması da varmış Adalet Bakanı açıkladı: 2 yıl altı cezalar, iyi hal indirimi, çözüm süreci, Anayasa değişikliği Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yangın paniği Savcıya makamında tehdit kamerada: Hepsi yakalandı