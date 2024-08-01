Anasayfa Video Galeriler Gündem Karadeniz'in sırrı bilimsel kazı alanı ilan edildi Karadeniz'in sırrı bilimsel kazı alanı ilan edildi 01 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 10:46 Güncelleme: 01 Ağustos 2024 Perşembe 10:46 Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra’da 2022 yılında başlayan ‘Amastris Antik Kenti’ kurtarma kazısı, Cumhurbaşkanı kararnamesi ile bilimsel kazı olarak ilan edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ab3d6a6a75be982402d903" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Haniye’nin cenaze töreninde Filistinliler ve Filistin için söz verildi O Türkiye'nin en faydalı besinlerinden biri: 100 gramı 2 bin 500 TL'ye, kapış kapış satılıyor Polisin silah doğrulttuğu kişiye bir kadın siper oldu 200 milyonda bir görünen gizemli canlı Ayvalık derinliklerinde ortaya çıktı İzmir'de 2 kişinin öldüğü elektrik faciasında istenen cezalar belli oldu Dilenci değil sanki fabrikatör: Bir günde 19 bin 765 TL'lik kazançla rekor kırdı Otoyolda korku dolu anlar: TIR alev topuna döndü 21 ilde büyük operasyon: 55 gözaltı var Gece yarısı ortalığı karıştıran telefon: ''Bomba var patlayacak''