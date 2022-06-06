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Karadeniz'in zeminine boru döşeyecek gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Karadeniz'de bulunan gazın taşınması için deniz dibine boru döşeyecek "Castoro 10" adlı platform İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.

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