Anasayfa Video Galeriler Gündem Karadeniz'in zeminine boru döşeyecek gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti Karadeniz'in zeminine boru döşeyecek gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti 06 Haziran 2022 Pazartesi Saat: 13:50 Karadeniz'de bulunan gazın taşınması için deniz dibine boru döşeyecek "Castoro 10" adlı platform İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/629ddc03cc1e9a0a3d0c8d13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Emekli vatandaş böyle isyan etti: ''Benim vergimle aldıkları maaş haram olsun'' Markette cirit atan fare müşteri kamerasında! Skandal görüntüler Otobüste sapık var! Bir de utanmadan ''2 çocuk babasıyım'' dedi İspanya değil Rize! Arenadan kaçan boğalar ortalığı birbirine kattı 80 kişinin karıştığı kavgada ortalık savaş alanına döndü İki yaşlı adamın kavgası cinayetle bitti! O anlar kamerada Bu reklam filmi bir ülkeyi karıştırdı: ''Hastalıklı ve iğrenç!'' İmam Hatip'teki çay gününde dansöz oynattılar Kan donduran cinayeti itiraf etti