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  3. 28 Mayıs 2017 19:15

Karadenizli garajında araba yaptı, görenler şok oldu

Karadenizli Melih Aksoy kullandığı arabaları kendine yetersiz görünce garajında kendi arabasını yaptı. Aksoy’un tek başına yaptığı özel yapım arabayı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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