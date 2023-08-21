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  4. Karadenizli zekası görenlere bir daha baktırdı

Karadenizli zekası görenlere bir daha baktırdı

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Yaz tatillerini memleketi Rize'de değerlendiren Eyüp Kaya, sadece tırmanabilenlerin ulaşabileceği ağaç evde bütün zamanını geçiriyor.

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