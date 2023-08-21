Anasayfa Video Galeriler Gündem Karadenizli zekası görenlere bir daha baktırdı Karadenizli zekası görenlere bir daha baktırdı 21 Ağustos 2023 Pazartesi Saat: 11:39 Güncelleme: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 11:39 Yaz tatillerini memleketi Rize'de değerlendiren Eyüp Kaya, sadece tırmanabilenlerin ulaşabileceği ağaç evde bütün zamanını geçiriyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64e322b127f2fb2fba072d03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ahmet Çakar ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında stüdyo terkettiren kavga İstanbul'da çocuğa taciz iddiası ortalığı karıştırdı Yangında can pazarı! Korkunç bir şekilde hayatını kaybetti Katliam gibi kaza: 12 ölü var! Yine yabancı uyruklular yine olay! Yaralılar var Balıkesir'de orman yangını: 30 hektar kül oldu Otobüste çarşaflı kadına çirkin saldırı Öldü sandığı oğlunu karşısında görünce... İstanbul'da onlarca kadın sokağa indi