  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 29 Temmuz 2017 11:15

Karahisar Tüneli inşaatında sona gelindi

Afyonkarahisar’da, Antalya, İzmir, Denizli ve Uşak bağlantı yolu üzerine yapılan Karahisar Tüneli çalışmalarda sona yaklaşılırken, tünelin bir yönü yaklaşık 10 gün içerisinde trafiğe açılacak.

Video Galeri
Gizli kahramanlarla 24 saat
Gizli kahramanlarla 24 saat
Video Galeri
Londrada siyahi gencin ölümü protesto edildi
Londrada siyahi gencin ölümü protesto edildi
Video Galeri
Ormanlar Ayda teyzeye emanet
Ormanlar Ayda teyzeye emanet
Video Galeri
50 yıldır meyan şerbeti satıyor
50 yıldır meyan şerbeti satıyor
Video Galeri
Parmakları uyuştuğu için gittiği hastaneden felç olarak çıktı
Parmakları uyuştuğu için gittiği hastaneden felç olarak çıktı
Video Galeri
Antikaya olan ilgisi koleksiyoncu yaptı
Antikaya olan ilgisi koleksiyoncu yaptı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM