Anasayfa Video Galeriler Gündem Karakolda polise saldırı anı kamerada! Karakolda polise saldırı anı kamerada! 30 Aralık 2023 Cumartesi Saat: 16:15 Güncelleme: 30 Aralık 2023 Cumartesi 16:15 İstanbul Başakşehir'de denetim sırasında, yaralama ve tehdit suçlarından aranan E.A. gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65901802d78d53c1e90db933" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Akıllara durgunluk veren kaza! Minibüs kağıt gibi yırtıldı MİT'ten hainlere sınır ötesi darbe Yine Esenyurt, yine olay: ''Röntgenliyorlar'' deyip kurşun yağdırdı! 37 ilde 189 DEAŞ'lı terörist gözaltında Suudiler Türk gazetecileri gözaltına almaya çalıştı Fergio House kurucusu ''tanıdık'' çıktı! Operasyondan yeni görüntüler Şükrü Özyıldız''dan Sibil Çetinkaya'ya ''hanımcılık kazanacak'' dedirten destek KYK yurdunda kabus! 266 öğrenci hastanelik oldu Bu da ''Kardeşime eş arıyorum'' tuzağı