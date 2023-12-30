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  4. Karakolda polise saldırı anı kamerada!

Karakolda polise saldırı anı kamerada!

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İstanbul Başakşehir'de denetim sırasında, yaralama ve tehdit suçlarından aranan E.A. gözaltına alındı.

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