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  3. 16 Ocak 2020 16:50

Karakoldan serbest bırakılır bırakılmaz eşini kurşun yağmuruna tuttu!

İstanbul'da mahkemenin koruma kararını ihlal eden koca karakoldan serbest bırakıldıktan 4 gün sonra eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı.

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