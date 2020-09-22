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  3. 22 Eylül 2020 13:20

Karaköy'de sır ölüm! Amerikalı gazeteci ölü bulundu

Amerikalı gazeteci Andre Vltchek, Karaköy'de aracının içinde ölü bulundu. Polis, Amerikalı gazetecinin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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