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  3. 16 Kasım 2019 10:40

Karaköy'deki saldırı ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Karaköy'deki başörtülü öğrencilere saldıran provokatörle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Saldırgan kadının aynı gün içinde bir durakta vatandaşlarla tartışıp küfürler savurduğu belirtildi.

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