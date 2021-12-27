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Karaman, Yüksek Hızlı Trene yeni yılda kavuşuyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı bir televizyon programında, "Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren bağlantısını önümüzdeki yılın ilk haftalarında açmayı planlıyoruz" yönündeki açıklaması Karaman’da memnuniyetle karşılandı.

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