Anasayfa Video Galeriler Gündem Karaman, Yüksek Hızlı Trene yeni yılda kavuşuyor Karaman, Yüksek Hızlı Trene yeni yılda kavuşuyor 27 Aralık 2021 Pazartesi Saat: 13:45 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı bir televizyon programında, "Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren bağlantısını önümüzdeki yılın ilk haftalarında açmayı planlıyoruz" yönündeki açıklaması Karaman’da memnuniyetle karşılandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61c999544fe1cf127114f083" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'daki ortaokulda skandal görüntüler! Arbaletli saldırganın ''suikast'' videosu ortalığı karıştırdı AK Parti'nin kalesinde soğukta ekmek kuyruğu İmamoğlu, Erdoğan'ı göreve çağırdı: ''Adalet ve İçişleri Bakanlıkları'na teftiş başlatılmalı'' Bilim Kurulu üyesi Özlü'den üçüncü doz uyarısı İlber Ortaylı, Muharrem Sarıkaya'nın tokat olayında Fatma Şahin'e destek çıktı Esenyurt'ta suçüstü yakalanan hırsıza meydan dayağı kamerada İstanbul'da 3 kadın, moto kuryeye kabusu yaşattı Fahiş fiyat denetimi yapan zabıta müdürü sosyal medyayı salladı