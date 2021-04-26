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Karaman'da olaylı gece! Satırlarla birbirlerine girdiler

Karaman'da iki hurdacı grup arasında çıkan satırlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

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