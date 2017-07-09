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  3. 09 Temmuz 2017 22:45

Karamanda tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı

Karaman’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak nohut tarlasına devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

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