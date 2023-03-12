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Karamollaoğlu: ''Seçime 81 ilde kendimiz gireceğiz''

Millet İttifakı'nın paydaşlarından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 81 ilde Saadet Partisi olarak seçime gireceklerini açıkladı.

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