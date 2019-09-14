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  3. 14 Eylül 2019 17:00

Karamollaoğlu’ndan Akşener’e ''maymuncuk'' mesajı

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Anahtar partiyiz" sözleri için, 'Anahtarı tarif etmek zorlaşıyor, bir anahtar var bir de maymuncuk var, her kapıyı açan." dedi.

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