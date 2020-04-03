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  3. 03 Nisan 2020 14:10

Karantina altında olan Boris Johson ilk kez görüntülendi

Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, karantinaya girdikten sonra ilk kez kameralar karşısına çıktı.

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