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  3. 09 Nisan 2020 13:25

Karantina günlerinde ayılar şehre indi!

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da korona virüsü sonrası çıkış yasağı gelince, aç kalan ayılar ise yemek bulmak için çareyi şehre inmekte buldu.

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