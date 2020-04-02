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KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 356'YA YÜKSELDİ !
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  3. 02 Nisan 2020 18:35

Karantina yasağına takılmamak için bakın ne yaptı

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen Jamaika’da bir kişi, polise yakalanmamak için üzerine koli geçirerek sokağa çıktı. O anlar an be an kameraya yansıdı.

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