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  3. 16 Mart 2020 21:30

Karantinada tutulan Burak Akkul: 96 saattir test sonucum söylenmiyor; lütfen söyleyin

Teve2 ekranlarında program sunan Burak Akkul, İstanbul'daki bir hastanede karantinada olduğunu duyurdu. Akkul, koronavirüs test sonucunun açıklanması için çağrıda bulundu.

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Sunucu Burak Akkul'un koronavirüs testi pozitif çıktı
Sunucu Burak Akkul'un koronavirüs testi pozitif çıktı
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