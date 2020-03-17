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TÜRKİYE'DEKİ SON KORONAVİRÜS VAKASI SAYISI AÇIKLANDI
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  3. 17 Mart 2020 08:50

Karantinadan kaçmak isteyen vatandaşlara polis müdahalesi!

Umre dönüşü korona virüs tedbirleri nedeniyle öğrenci yurtlarına yerleştirilen vatandaşlar Konya’da kaçmaya çalıştı. Yurdu terk etmek isteyen vatandaşlarla polis arasında arbede yaşandı.

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