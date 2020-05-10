SON DAKİKA
TÜRKİYE’DE KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 3 BİN 786'YA YÜKSELDİ
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 10 Mayıs 2020 16:45

Karantinaya alınan mahallede akılalmaz görüntüler

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, karantinaya alınan iki mahallede yaşayan vatandaşların, patika yolları kullanarak karantina bölgesine girip çıkmaları kameralara yansıdı.

Video Galeri
Survivor 2020 yarışmacısı koronavirüse yakalandı
Survivor 2020 yarışmacısı koronavirüse yakalandı
Video Galeri
Erdoğan: Koronavirüs vesaire bizi durdurmuyor
Erdoğan: Koronavirüs vesaire bizi durdurmuyor
Video Galeri
65 yaş üstü vatandaşlar 50 gün sonra sokağa çıktı
65 yaş üstü vatandaşlar 50 gün sonra sokağa çıktı
Video Galeri
Mardin’de çocukları havaya ateş açarak kovalayan polis açığa alındı
Mardin’de çocukları havaya ateş açarak kovalayan polis açığa alındı
Video Galeri
İbrahim Gökçek'in cenazesinde şok görüntüler!
İbrahim Gökçek'in cenazesinde şok görüntüler!
Video Galeri
Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner ev aletlerini enstrüman yaptı
Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner ev aletlerini enstrüman yaptı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM