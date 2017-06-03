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  3. 03 Haziran 2017 12:45

Kararsız kaldı, bariyere girdi

Bayrampaşa’da, O-3 Karayolu Aksaray istikametinde bir araç bariyerlere saplandı. Kazada araç sürücüsü Eray Yıldırım yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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