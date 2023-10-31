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Karasularımızdaki kabus gerçek oldu: Görüntüler korkunç!

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Türkiye'de balıkçılık denince ilk akla gelen nokta olan Karadeniz'deki "viral hemorajik septisem" tehdidi büyüyor. Balık ölümleri artarken ölen balıklardaki bu görüntü kabusu gözler önüne serdi.

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