Anasayfa Video Galeriler Gündem Karasularımızdaki kabus gerçek oldu: Görüntüler korkunç! Karasularımızdaki kabus gerçek oldu: Görüntüler korkunç! 31 Ekim 2023 Salı Saat: 13:25 Güncelleme: 31 Ekim 2023 Salı 13:25 Türkiye'de balıkçılık denince ilk akla gelen nokta olan Karadeniz'deki "viral hemorajik septisem" tehdidi büyüyor. Balık ölümleri artarken ölen balıklardaki bu görüntü kabusu gözler önüne serdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6540d61c27df393e9968eaf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir mal sahibi - kiracı kavgası daha: ''Pusuya düşürüp canına kastettiler Şehir eşkıyası İstanbul'da trafiği birbirine kattı! Saldırı anı kamerada Denizaltılar İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet'in güneşini böyle selamladı TEM'de büyük kaza! Yol trafiğe kapandı Cumhuriyet'i kutlamadığı iddia edilen Özcan Deniz'den videolu yanıt Esnaftan kız çocuğuna iğrenç taciz İsrail’in Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’ne düzenlediği saldırı anı Hainlerin 28 ildeki sığınakları imha edildi Beşiktaş Başkanlığı için bir aday daha