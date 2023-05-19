Anasayfa Video Galeriler Gündem Karavan tutkunları İstanbul Karavan Festivali'nde buluştu Karavan tutkunları İstanbul Karavan Festivali'nde buluştu 19 Mayıs 2023 Cuma Saat: 16:50 Güncelleme: 19 Mayıs 2023 Cuma 16:50 Bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Karavan Festivali, Kilyos'ta başladı. Karavan tutkunlarının bir araya geldiği festival, pazar gününe kadar devam edecek. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64677ea33376241c7b2c8763" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Katil arılar bir şehri alarmı geçirdi! Laboratuvar böcekleri doğaya salındı Tatili fırsat bilenler soluğu denizde aldı 19 Mayıs coşkusu mavi sularda! Gören telefona sarıldı Ülkücüler ile CHP Gençlik Kolları 19 Mayıs'ta birbirine girdi Ankara'da kritik zirve: Kılıçdaroğlu Özdağ görüşmesi başladı Dünyada nadir bulunan beyaz altından 3 milyar liralık gelir Babamı neden almadın deyip, otobüsün önünü kesti 19 Mayıs törenlerinde korkutan kaza kamerada Kahreden görüntü! Bu deniz kabuğuyla inşaat İstanbul'dan