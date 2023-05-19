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Karavan tutkunları İstanbul Karavan Festivali'nde buluştu

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Bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Karavan Festivali, Kilyos'ta başladı. Karavan tutkunlarının bir araya geldiği festival, pazar gününe kadar devam edecek.

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