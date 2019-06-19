Karaya oturan teknedeki 36 yolcu kısa sürede kurtarıldı
19 Haziran 2019 11:10
Karaya oturan teknedeki 36 yolcu kısa sürede kurtarıldı
Fethiye’nin Tavşan Adası açıklarında karaya oturan 26 metre boyundaki teknedeki 36 yolcu, iki kurumun uyumu sayesinde kısa sürede kurtarıldı. Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün hızlı ve uyumlu çalışması sonucu kaza ucuz atlatıldı. Yaz aylarında onlarca teknenin yerli ve yabancı turistleri geziye çıkardığı Fethiye’de bir tekne kazası ucuz atlatıldı. 26 metre boyunda 8 metre...