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  3. 04 Haziran 2017 17:15

Karaya oturan teknedeki turistleri sahil güvenlik kurtardı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde turistleri taşıyan günlük tur teknesi karaya oturdu. Teknedeki yolcular, sahil güvenlik ekiplerinin çalışması sonucu bölgeye gelen başka bir tekneye alınarak kurtarıldı.

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