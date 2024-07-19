Anasayfa Video Galeriler Gündem Karayolu çöktü, yol trafiğe kapandı Karayolu çöktü, yol trafiğe kapandı 19 Temmuz 2024 Cuma Saat: 14:46 Güncelleme: 19 Temmuz 2024 Cuma 14:46 Karabük-Eskipazar karayolu üzerinde dün ve bugün yaşanan çökmeler sonucu demir yolu da ulaşıma kapandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/669a5232222a48abae0589f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Diyarbakırlı hastadan suç duyurusu: Koronavirüs salgınında beni kobay olarak kullandılar Gazı açıp intihar etmekten vazgeçen kişi, sigara yakınca ev havaya uçtu Antalya'da tarlada milyonluk nöbet kamerada... Onlar ne sebze, ne de meyve... THY'nin bilet ve rezervasyon işlemleri durdu: 84 sefer iptal edildi Kriz Banka ATM'lerini de vurdu: ATM'ye giden eli boş dönüyor Küresel yazılım sorunu hava trafiğine böyle yansıdı CHP'den TÜİK hakkında suç duyurusu Marmara ve Çanakkale'nin hayaletleri görüntülendi Sosyal medyada canlı yayın yaparken kaza yaptılar: ''Araba da, kızlar da yalan oldu''