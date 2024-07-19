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Karayolu çöktü, yol trafiğe kapandı

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Karabük-Eskipazar karayolu üzerinde dün ve bugün yaşanan çökmeler sonucu demir yolu da ulaşıma kapandı.

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